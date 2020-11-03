Deprem Foça'daki tarihi Osmanlı kalesini de vurdu

İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde Foça ilçesindeki tarihi Dış Kale'nin de zarar gördüğü ortaya çıktı.

Foça'nın güneybatısında, askeri bölge içinde kalan Kaleburnu mevkiindeki Ceneviz Kalesi, Dış Kale ve Cedit Kale (Yeni kale) adlarıyla bilinen kaledeki hasar, denize açılan balıkçılar ve tur teknelerinin kaptan ve mürettebatları tarafından fark edildi.

1698 yılında, Venedik tehlikesine karşı, askeri amaçlarla inşa edilmiş bir Osmanlı yapısı olan kalenin görkemli kemerlere sahip ve yüzyıllarca ayakta kalmış kalıntılarının yerle bir olması yürek burktu. Foça'da görülmesi gereken tarihi yerler arasında ön sıralarda yer alan içinde bir de hamam kalıntısı bulunan kalenin restore edilerek turizme kazandırılması beklenirken depremde zarar görmesi Foçalılar ve turizmcileri üzdü.