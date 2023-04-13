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Deprem dengemizi bozdu

Güncelleme Tarihi:

#Antidepresan#Vertigo#Doktor
Deprem dengemizi bozdu
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 07:00

Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, depremlerin ardından uykusuzluk, yoğun kaygı ve stresin vertigoyu tetiklediğini belirterek, “Nüfusun yüzde 15’inde denge sorunları arttı” dedi.

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Dünya Vertigo Farkındalık Haftası kapsamında Uluslararası Vestibüler Derneği’nin “Vertigoda Hayat Yolunda” bilgilendirme toplantısı Ankara Sheraton Otel’de düzenlendi. Toplantı Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Çelebisoy’un katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Nuri Özgirgin vertigonun en sık doktora gitme nedenlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

YÜZDE 15 ARTTI

“6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketiyle birlikte Türkiye nüfusunun yüzde 15’inde denge sorunları arttı. Bu bölgede yaşayan kişilerde bir akut baş dönmesi etkileşimi oluştu. Deprem anının yaşattığı sarsıntı, bir akut baş dönmesi gibi düşünülebilir. Kişinin denge platformu performansı bozuldu. Bu grup hastalarda vestibüler rehabilitasyon ve antidepresan ilaçlardan yararlanılıyor.”

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YAŞLILAR ÇOĞUNLUKTA

Uluslarası Vestibüler Derneği 2. Başkanı Neşe Çelebisoy ise sadece depremi yaşayan değil, yaşamayan insanlarda da güvensizlik, dengesiz hissetme ve algı bozukluğunun sıkça görülmeye başladığını belirterek, “İleri yaştakiler daha çok etkilendi. Bu kişilerde tablo daha belirgin ve ağır” dedi.

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#Antidepresan#Vertigo#Doktor

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