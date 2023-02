Deprem bölgesine 100 milyar TL’lik kaynak

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un başkanlığında, OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay OHAL ilanının gerekçelerini açıklarken, bu depremin Anadolu coğrafyasının son 2 bin yıllık tarihçesinde 1668 Büyük Anadolu Depremi ve 1939 Erzincan Depremi’nden sonra meydana gelen en büyük 3. deprem olduğunu söyledi. “Yıkılan bina sayısı 6 bin 444’tür” diyen Oktay özetle şunları söyledi:

KURTARMA ORDUSU

“Sahada şu an 24 bin 727 arama kurtarma personeli enkaz kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. 5 bin 125’i yurtdışından gelen kurtarma ekipleridir. An itibarıyla 113 bin 318 kişi afet bölgesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Toplam itibarıyla şu an sahada 10 bin 363 iş makinesi görev yapmaktadır. 81 uçak ve 79 helikopter ile 22 gemiyi de kullanıyoruz.

Haberin Devamı

Fuat Oktay

TAHLİYEYİ TEŞVİK

Geçici barındırılan vatandaşlarımızın sayısı 750 bini aştı. Vatandaşlarımızın rahatı açısından bölge dışına tahliyesini ısrarla teşvik ediyoruz. Bu amaçla da bölgenin dışarısında şu anda, ilk etapta 1 milyon 100 bin kadar geçici barınma merkezi fiilen aktif hâle getirilmiştir ve tahliye sistemi oluşturulmuştur.

100 MİLYAR KAYNAK

Sahada her bir haneyi rahatlatma adına, ilk etaptaki ihtiyaçları karşılama adına hane başına 10 bin TL destek sağlamaya başladık. Yine 100 milyar TL de bir kaynak ayırmış durumdayız afetle mücadelenin sonuna kadar. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra enkazların hızlı bir şekilde temizlenmesi, barınma hizmetleri için 100 milyarlık kaynak da burada değerlendirilecektir.”

VEKİLLER BİRER MAAŞ BAĞIŞLADI

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD’a 1 milyon lira bağışlayarak başlattığı bağış akımına, diğer partiler de milletvekilleri maaşları ile katıldı. MHP’li milletvekillerinin ardından, AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP vekillerin bir maaş bağışladıklarını açıkladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AFAD’a 3 maaşını bağışladığını bildirdi. CHP’li 135 milletvekili de dün depremzedelere destek için birer maaşlarını bağışlama kararı aldı. İYİ Parti’nin de maaş bağışına katıldığını Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu duyurdu. HDP de “Milletvekillerimiz partimizin oluşturduğu deprem fonuna maaşlarını bağışlayıp depremzedelerle dayanışma kararı aldı” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

MECLİS’TE SAYGI DURUŞU

TBMM Genel Kurulu’nda depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve vefat eden tüm vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Yakup Taş

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bu büyük felakette de milletimiz, çoluk çocuk, genç yaşlı kenetlenmiş, yardım ve dayanışma için kar kış demeden gayret sarf etmiştir. Böyle bir milletin ferdi ve temsilcileri olmakla, kelimelere dökülemez bir gurur ve şeref duymaktayız” dedi. Şentop, Genel Kurul’un açışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Adeta yerkürenin yıkımı manasına gelebilecek 7.7 ve 7.6 ölçeğinde iki büyük deprem ile sayısız artçı depremler, maalesef, 10 ilimizde on binlerce vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur. 85 milyon olarak üzüntümüz kelimelerle ifade edilemez boyuttadır; acımız tarifsizdir.

Haberin Devamı

MHP Lideri Bahçeli de Genel Kurul’daydı.

GÜN DAYANIŞMA GÜNÜ

Bu felakette kaybettiğimiz canlarımızdan birisi TBMM çatısı altında birlikte çalıştığımız, vatan ve millet sevgisine şahit olduğumuz AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş idi. Bütün hayatını kaybedenlerle birlikte çalışma arkadaşımız Yakup Taş ve ailesi için de kederimiz sonsuzdur. Her zor günde olduğu gibi bu büyük felakette de milletimiz, çoluk çocuk, genç yaşlı kenetlenmiş, yardım ve dayanışma için kar - kış - soğuk demeden gayret sarf etmiştir ve bu gayretler halen tüm hızıyla devam etmektedir. Böyle bir milletin ferdi ve temsilcileri olmakla, kelimelere dökülemez bir gurur ve şeref duymaktayız. Gün; birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Milletimizin karakterinin bir parçası olarak sabır ve vakarla bu zorluğun üstesinden gelme günüdür. Bölgede yardım bekleyenlere yetişme, destek olma, yaraları sarma günüdür.”