Deprem bölgesinde yeni dönem... Depremzedelere 500 bin TL hibe, 500 bin TL kredi desteği

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde yaralar daha hızlı sarılıyor. Bakanlığımızın denetiminde yerinde dönüştürülecek konutlara 500 bin lira, iş yerlerine 250 bin lira hibe veriyoruz. Konutlarda 500 bin liradan 800 bin liraya, işyerleri de 250 bin liradan 500 bin liraya kadar 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği sunuyoruz.” dedi.

Deprem bölgesinin ihya ve inşasında yeni bir dönemin başladığını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, 17 Temmuz’da başlatacakları ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle 11 şehrin yeniden ayağa kaldırılacaklarını ifade etti. Bakanlığın denetiminde evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşların beklentilerini karşılayacak yeni bir projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Bu modelde kendi evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza destek var. Bu projede, konut ve iş yerleri dönüşümü için hibe desteği ve kolay ödemeli krediler var. Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde kadim mahalle kültürünü koruyor, meydanları, çarşıları, kadim yapıları, tarihi silüeti ve değerleriyle 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yeniden ihya ve inşa çalışmalarında yeni bir dönem başlıyor.” ifadelerini kullandı.

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KONUTLARDA 500 BİN İLE 800 BİN LİRA ARASINDA FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

17 Temmuz’da hayata geçirilecek proje ile depremzedelere, konut ve işyerlerini Bakanlığın denetiminde yerinde yapmaları için hibe ve kredi desteği imkanı sunulacak.

Konutlar için 500 bin TL, işyerleri için ise 250 bin TL hibe verilecek. konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 800 bin TL arasında ve işyeri büyüklüklerine göre de 250 bin TL ile 500 bin TL arasında da kredi kullanabilecek.

Brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olan konutlar için açılan kredi tutarı 500 bin TL, 101-150 metrekare konutlar için açılan kredi tutarı 700 bin TL, 151 metrekareden büyük olan konutlar kredi tutarı 800 bin TL olacak.

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İşyeri kredileri ise, brüt inşaat alanı 50 metrekare için kredi tutarı 250 bin TL, 51–100 metrekare arası olan işyerleri için kredi tutarı 400 bin TL, 101 metrekareden büyük olan işyerleri için kredi tutarı 500 bin TL olacak. Krediler, 2 yılı ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Yerinde Dönüşüm projesindeki hibe ve kredi desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181’den Yerinde Dönüşüm projesiyle ilgili detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait iki gezici tır da Yerinde Dönüşüm projesi hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet verecek.

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HAK SAHİPLERİ NASIL FAYDALANACAK?

Birden fazla dairesi olup da evli çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak. Binanın tamamına sahip olan vatandaşlar da bir dairesi için hibe alabilecek, diğer daireler için ise 3 daireye kadar kredi kullanabilecek.

TOKİ’NİN GÜVENCESİNDE OLACAK

Müteahhitler ve arsa sahiplerine destek olmak için Bakanlıkça ‘tip’ sözleşmeler hazırlanacak. İşin gecikmesi ya da tamamlanamaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenecek. Vatandaşların hakları sonuna kadar korunacak. İnşaatların aksaması durumunda konutların veya işyerlerinin inşaatını TOKİ tamamlayacak.

TÜM AŞAMALARI BAKANLIĞIN DENETİMİNDE OLACAK

Deprem bölgesinin inşa ve ihya çalışmalarının bütün safhaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde olacak. Yine bölgede kurulan Yapım ve Dönüşüm Ofisleri aracılığıyla da adım adım takip edilecek.

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22 YAPIM VE DÖNÜŞÜM OFİSİ KURULACAK

Yapım ve Dönüşüm Ofisleri, depremden etkilenen illerde 17 Temmuz’dan itibaren 22 bölgede hizmet verecek.

Depremden yoğun bir şekilde etkilenen illerde kurulacak bu ofisler;

Kahramanmaraş’ta; Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin’de, Malatya’da; Yeşilyurt, Akçadağ, Battalgazi ve Doğanşehir’de, Adıyaman’da; Merkez, Gölbaşı, Besni ve Kâhta’da, Hatay’da; Antakya, Defne, İskenderun/Belen, Kırıkhan, Samandağ ve Hassa’da, Gaziantep’te; İslâhiye ve Nurdağı’nda hizmet verecek.

SIFIR TOLERANS UYGULANACAK

Fay hatlarının, fay kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek. Dere yataklarında imara izin müsaade edilmeyecek. Mimarlık mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak. Yapılacak evler zemin artı 4 katı geçmeyecek.



YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİNİN FAYDALARI

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Yerinde Dönüşüm projesinin birçok faydası var. Maliyet avantajı sağlanacak, şehrin ekonomik hayatı canlanacak, yereldeki 140 kadar alt sektör harekete geçecek, yeni istihdam alanları oluşacak, şehirlere dönüşler hızlanacak, kadim mahalle kültürü canlanacak, yöresel sivil mimari tasarım çeşitliliği artacak ve deprem bölgelerindeki yapım ve dönüşüm dönüş hızlanacak.