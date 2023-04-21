Deprem bölgesinde son durum ne? AK Partili Kurtulmuş: Birinci önceliğimiz kalıcı konutların verilmesi

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Hatay'da bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak'ın sorularını yanıtladı.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Dün akşam saatlerinden itibaren buradayız. İskenderun programımızı bitirdik. Gece Antakya'daydık. Depremzedelerle kahvaltı yaptık. Kırıkhan'dayız. Depremzede kardeşlerimizle bir arada olacağız. Buruk bayram olduğunu biliyoruz. Buruk hisleri taşıyarak, asrın felaketinin bize verdiği kalp sızısı içindeyiz. Biz depremzede kardeşlerimizle birlikte olmak için şimdiye kadar çok hızlı şekilde çok sayıda yere dokunarak geldik, programlarımızı tamamlayarak geri döneceğiz.

Depremin 2 gün sonrasında buradaydık. Birçok ili ilçeyi dolaştık. İlk anda olağanüstü yıkıntı söz konusuydu. Antakya, Hatay, Maraş, Adıyaman başta olmak üzere olağanüstü tahribatla karşı karşıya kaldığını, sağlam ev bina kalmadığını gördük. İhtiyaçları her alanda tamamıyla karşılanmış durumda.

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"BU OLAĞANÜSTÜ BİR SÜRATTİR"

Eğitim de kademeli olarak başladı. Bundan sonra da birinci önceliğimiz vatandaşların kalıcı konutlarını vermektir. Bütün yarlar bugüne kadar sarıldıysa kalıcı konutları devlet tarafından teslim edilecektir. Gezdiğimizde gördüğümüz yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhurbaşkanı Erdoğan yapar iradesi burada görülüyor.

75 gün geçti, herhalde önümüzdeki günlerde belki yarın köy evlerinin teslimi gerçekleşecektir. Bu olağanüstü bir sürattir. Cumhurbaşkanımız geldiğinde temel atma törenleri yapıyor.

Çok kısa sürede bütün depremden etkilenen illerimiz yeniden ayağa kalkmış olacak. Hatay'da tarih de kültür de yok oldu. Uzun çarşıdan tutun da Habibi Neccar camisinden tutun kiliseden havraya kadar birçok eser yerle bir oldu. Bunların kendi asli şekline uygun imar ve ihyası söz konusudur. İrade, imkan ve çalışma mevcuttur. Şehirlerimiz yeni yerlerine sıfırdan inşa edilecek. Zor süreci dayanışma içinde halledeceğiz.

SEÇİM GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANACAK?

Bazı çevrelerin seçim güvenliği varmıymış gibi algı oluşturması son derece yanlıştır. Bu milletin en temel özelliklerinden birisi en zor şartlarda bile demokrasiye sahip çıkmasıdır. En iyi başardığımız hususlardan biri seçimleri kazaısz belasız yüksek katılımlı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımızın sandığa gitmesi çok yüksek seviyelerde, yüzde 80-85'lerdedir. Sandık güvenliği de her seçimde konuşulur. Demokrasinin üstüne gölge düşürmek için konuşulur. Sandıklar güvenli şekilde açılır, kampanya süresinde de partiler adaylar özgürce propagandalarını yaparlar. Sandıkları güvenle açıp sonuçları tespit ederiz.

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"PROVOKASYONLARA KARŞI HERKES DİKKATLİ OLMALI"

Birileri birtakım yerleri harekete geçirmek isteyebilirler. Bazı provokasyonlar yapmak isteyebilirler. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması lazım.

Adamın biri Çukurova'da parti merkezimize ateş açtı. Birileri provoke etmek isteyebilir, partilere saldırabilir. Tüm siyasi partilerin dikkatli, titiz ve uyanık olmalarını tavsiye ediyorum. Herhangi bir partiye yapılan saldırı o partiye yapılmış saldırı değil, demokrasiye yapılmış saldırıdır. Çok yüksek güvenlik içinde seçim gerçekleştirilecektir. Provoke etmek isteyenlere karşı uyanık olacağız, mücadele edeceğiz. Sandıktan milletin iradesini en güçlü şekilde çıkaracağız."