Deprem bölgesinde OHAL bitiyor

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk’te katıldığı programda seçimle ilgili şu bilgileri verdi:

- HER İLE AYRI PUSULA: “Seçmene 2 pusula verilecek. Türkiye’nin her yerinde aynı pusula basılmıyor. Bazı yerlerde 24 parti var, bazı illerde bağımsız adaylar fazla. Bu farklar sebebiyle her ile ayrı pusula basılıyor. YSK bu pusulaları basacak ve gönderecek. Kabine seçmenle birlikte kimse giremez. Engelli bireyler yardım istiyorsa yakınlarından bir kişi ya da orada hazır bulunan seçmenlerden yardım isteyebilir.

- HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ: Sandık kurulu mührü dışında başka bir mühür varsa geçersiz. YSK’nın logo ve mührü, sandık mührü var. Parmak izi varsa geçersiz. İmza attı diyelim, o da geçersiz. Tamamen yırtılmış, o da geçersiz. Ya da herhangi bir yazı ya da işaret koymuş. Yine geçersiz. Herhangi partinin alanına vurulmuş oyların hepsi geçerli. Kaç tane vurulmuş olursa olsun.

- 325 BİN DEPREMZEDE ADRES DEĞİŞTİRDİ: Deprem bölgesinde OHAL 9 Mayıs’ta bitecek. Ortaya handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak. Hem YSK hem de devletin kurumları kolaylaştırıcı adımlar attılar. 325 bin depremzede adres kaydını değiştirdi. Biz araştırma yaptık, ne kadar kitle deprem bölgesinden başka illerde bulunuyor diye. Bu kişilerin sayısı 1 milyona yakın. Bunun 650 bini seçmen ama bu 650 bin seçmenin yaklaşık 500 bini 2019’da hangi şehirde kullanıyorsa o şehirde oy kullanabiliyor. Deprem bölgesi boşaldı deniyor ya doğru değil. Aslında seçmen profili çok değişmemiş. AFAD da ihtiyacı olan depremzede seçmenleri seçimde taşıyacak.” m ANKARA