Depodaki demir profiller devrildi, altında kalan bisikletli hurdacı yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi sanayi sitesinde bugün saat 16.30 sıralarında bir depodaki demir profiller dökülerek kepenklerin yıkılmasına neden oldu. Demir profillerin aralarında bulunan paletlerin kaymasıyla döküldüğü düşünülürken, bu sırada deponun önünden bisikletiyle geçen ve hurdacı olduğu öğrenilen Ahmet Besili (59) demir paletlerin altında kalarak yaralandı. Deponun kapalı olması nedeniyle başka kimsenin olmadığı olay yerinde bir de depo önünde park halinde bulunan otomobilde zarar gördü. Çevredeki esnafların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken, yaralı vatandaş ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Besili'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.