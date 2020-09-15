Depoda kumar oynarken yakalanan 54 kişiye, 188 bin 118 TL ceza

Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir depoda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, depoya baskın yaptı. Kumar oynarken yakalanan 54 kişiye kumar oynamak, maske takmamak ve sosyal mesafe kuralına uymamak suçlarından toplam 188 bin 118 TL ceza kesildi. Depoda kumar oynatan M.T.İ., B.Ç., S.K. ve E.Ç. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.