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Depo yakıldı, sahibi hayatını kaybetti! Acı haberi alan kardeşi fenalaştı

#İzmir#Karabağlar#Kundaklama

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir hurda deposu ateşe verildi. Yangında içerde olan iş yeri sahibi Ali Rıza Durna (65) hayatını kaybetti. Ağabeyinin öldüğünü duyan kardeşi Ayşenur Durna sinir krizi geçirdi. Deponun kundaklandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde bir kişinin elindeki plastik malzemeleri ve lastiği yaktıktan sonra dükkana attığı görüldü.

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Olay, saat 02.30 sıralarında bir hurda deposunda meydana geldi. Ali Rıza Durna'ya ait hurda deposunda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye erleri yangına müdahalede bulundu. Yanıcı maddelerin de bulunduğu hurda deposunda patlamalar meydana geldi.

Depo yakıldı, sahibi hayatını kaybetti Acı haberi alan kardeşi fenalaştı

Yangın 3 saat süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alındı. Ağabeyine ait deponun yandığı haberini alan Aynur Durna (59), olay yerine geldi. İtfayie ekiplerinin yaptığı kontrolde, depoda kalan Ali Rıza Durna'nın cansız bedeni bulundu.

Ağabeyinin öldüğünü duyan kardeşi Ayşenur Durna sinir krizi geçirdi. Ali Rıza Durna'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

Depo yakıldı, sahibi hayatını kaybetti Acı haberi alan kardeşi fenalaştı

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PLASTİKLERİ YAKIP, İŞ YERİNE ATTI

Başlatılan geniş çaplı soruştruma kapsamında, olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin depoyu yakarak malzeme attığını belirledi. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde bir kişinin elindeki plastik malzemeleri ve lastiği yaktıktan sonra dükkana attığı görüldü.

Depo yakıldı, sahibi hayatını kaybetti Acı haberi alan kardeşi fenalaştı

YEĞEN ŞÜPHESİ

Ayşenur Durna, ölen ağabeyinin bekar ve hiç evlenmediğini belirtirken, diğer ağabeyinin oğlunun ekmek almak için gittiğinde fırındakilerden çakmak istediğini belirterek, "Ben az önce fırındaydım. Oraya çakmak almaya geldi. Orada gördüm. 1 saat sonrada yangın için itfaiyeler gidiyordu. Koşarak buraya geldim" diye konuştu.

Polis ekipleri soruşturma kapsamında, hurda deposunu kundaklayan ve bir kişinin ölmesine neden olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Depo yakıldı, sahibi hayatını kaybetti Acı haberi alan kardeşi fenalaştı

 

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#İzmir#Karabağlar#Kundaklama

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