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Denizli'deki maden kazasından acı haber

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#Denizli#Acıpayam#Krom Madeni
Denizlideki maden kazasından acı haber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 01:03

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde göçük altında kalan bir mühendis ve bir işçinin cenazelerine ulaşıldı. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde 23.00 sıralarında göçük meydana geldi. Maden sahasında çalışan biri mühendis, 2’si işçi olmak üzere 3 kişi göçük altında kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına başladı. Acıpayam Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre iki kişinin yaşamını yitirdiği 1 işçiyi ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifadeleri yer aldı. Göçük altında kalan Maden Mühendisi Kadir Özer ve işçi Rıfat Salman’ın cenazelerine ulaşıldığı öğrenildi. İşçi Mustafa Karahan’ı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, aynı maden sahasında geçen yıl bir göçük daha yaşanmıştı. Göçük altında kalan 16 işçi kurtarılırken, 40 yaşındaki Ali Rıza Kut yaşamını yitirmişti.

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Denizlideki maden kazasından acı haber

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#Denizli#Acıpayam#Krom Madeni

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