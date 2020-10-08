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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 14:36 | Son Güncelleme:

Denizli’de yaralı bulunan flamingoya tedavi

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Denizli’de yaralı bulunan flamingoya tedavi
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DENİZLİ’nin Çardak ilçesindeki bir kimya fabrikasına ait sodyum sülfat havuzlarında yaralı halde bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Denizli’de yaralı bulunan flamingoya tedavi
Çardak’ta bulunan Acıgöl’de, 3 Ekim’de bir kimya fabrikasına ait sodyum sülfat havuzlarında yaralı bir flamingonun olduğunu fark edenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gölde oluşturulan 1,5 metre derinliğindeki sodyum sülfat havuzuna giren orman muhafaza memuru Abdullah Emre Saray, mahsur kalan yaralı flamingoyu kurtardı. Kanadından yaralı kuş, tedavisi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Burada görevli veterinerler tarafından yapılan kontrolde, flamingonun uzun süre beslenemediği için halsiz düşüp, uçamadığı belirlendi. Kanadındaki yaranın ise halsizlikten uçamayıp, düşme sonucu oluştuğu sanılan flamingo, iki gün süren tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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