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Gündem
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Denizli'de 'yan bakma' dehşeti... Ortalığı birbirine kattılar

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Denizli'de 'yan bakma' dehşeti... Ortalığı birbirine kattılar

Denizli'de Afganistan uyruklu Amir G., sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Onur T., tarafından bıçakla yaralandı. Alkollü oldukları belirtilen ve ayakta durmakta güçlük çeken Onur T. ve Canan B. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

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  • Denizlide hareketli dakikalar İki sevgili ortalığı birbirine kattı
  • Denizlide hareketli dakikalar İki sevgili ortalığı birbirine kattı
  • Denizlide hareketli dakikalar İki sevgili ortalığı birbirine kattı
  • Denizlide hareketli dakikalar İki sevgili ortalığı birbirine kattı
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Olay bugün saat 14.30 sıralarında Fesleğen Mahallesi 1040 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Onur T. yanındaki kız arkadaşı Canan B.'ye yan gözle baktığını ileri sürdüğü Afganistan uyruklu Amir G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur T. Amir G.'yi yanındaki bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı.

Denizlide yan bakma dehşeti... Ortalığı birbirine kattılar

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amir G. tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Onur T. ve kız arkadaşı Canan B. kısa süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Alkollü oldukları belirtilen ve ayakta durmakta güçlük çeken Onur T. ve Canan B. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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