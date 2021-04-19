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Gündem
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

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Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, Sarayköy Açık Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru Haydar E. ile H.K. ve T.M.T. yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda satışa hazır halde 74 gram eroin ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden infaz koruma memuru H.E. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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