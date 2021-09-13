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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Denizli’de piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

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Denizli’de piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Denizli'de sahte banknotlarla alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan tedarik ettiği sahte paralarla kentteki marketlerde alışveriş yaptığı belirlenen A.B'yi gözaltına aldı.

Zanlının ev ve aracındaki aramada, sahte banknotlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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