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Denizli'de paraşüt kazasında yaralanan Ege Su'dan acı haber

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#Denizli#Spor#Hastane
Denizlide paraşüt kazasında yaralanan Ege Sudan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 14:38

Denizli'de iki paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu yaralanan Ege Su Arslan (24), 21 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza, 24 Şubat'ta Pamukkale Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'den Pamukkale'ye gelen Ege Su Arslan, pilotluğunu kendi yaptığı yamaç paraşütü ile Dinamit Tepesi'nden atladı.

Bir süre havada süzülen Arslan, iniş pistine yaklaştığı sırada 200 metre havada Ferhat K.'nın pilotluğunu yaptığı yamaç paraşütü ile çarpıştı. Çarpışma sonrası yedek paraşütü de açılmayan Arslan, düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, yoğun bakıma alındı. Arslan, dün hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

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#Denizli#Spor#Hastane

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