MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDenizli'de orman yangını
GeriGündem Denizli'de orman yangını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan ÇETİN / ÇARDAK (Denizli), (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

Denizli'de orman yangını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizli'de orman yangını
Abone Olgoogle-news

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri, orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle