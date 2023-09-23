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Denizli'de okul servisi iki araca çarptı: 8 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Denizli
Denizlide okul servisi iki araca çarptı: 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 08:20

Denizli’nin Çivril ilçesinde iki araca çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vuran okul servisindeki 7 öğrenci ile 1 yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgilere göre; Çivril - Uşak karayolu üzerinde A.Ç. idaresindeki 20 L 7909 plakalı öğrenci servisi, H.Ö. yönetimindeki RI 467 ER yabancı plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan okul servisi, S.Y. idaresindeki 20 AIR 265 plakalı bir başka otomobile daha çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vurarak durabildi.

Kazada 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çevre hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Kaza#Denizli

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