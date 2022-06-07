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Denizli'de korkunç olay! İranlı kadın doktor, kaldığı apartta ölü bulundu

#Denizli#Pamukkale#Apart

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde İranlı Hanıyeh Mousavıfard (34), kaldığı apart dairede ölü bulundu. İran'da tıp fakültesi bitirdiği belirtilen kadının çok sayıda ağrı kesici içtiği, ardından da fenalaştığı tespit edildi.

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Olay, İstiklal Mahallesi 1159 Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İranlı Hanıyeh Mousavıfard, kaldığı apart dairede erkek arkadaşı tarafından hareketsiz bulundu. Erkek arkadaşının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mousavıfard'ın öldüğünü belirledi. Hanıyeh Mousavıfard'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Hanıyeh Mousavıfard'ın erkek arkadaşı olay yerinde gözyaşı döktü.

Denizlide korkunç olay İranlı kadın doktor, kaldığı apartta ölü bulundu

İran'da tıp fakültesini bitiren Mousavıfard'ın uzmanlık almak için çalıştığı ve bir süre önce de beyin ameliyatı olduğu belirtildi. Çok sayıda ağrı kesici içip, fenalaştığı tespit edilen Mousavıfard'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

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Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Denizlide korkunç olay İranlı kadın doktor, kaldığı apartta ölü bulundu

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#Denizli#Pamukkale#Apart

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