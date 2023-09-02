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Denizli'de katliam gibi kaza! 6 kişi hayatını kaybetti, 43 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Denizli#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 07:15

Denizli’nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkan karayollarına ait kum yüklü TIR'ın, bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah 05.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait kum yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hakimiyeti sağlanamayan tır, bariyerleri kırıp, Afyon istikametinde seyir halinde olan ve bir düğüne gidecek yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen yolcu otobüsüne çarptı.

Denizlide katliam gibi kaza 6 kişi hayatını kaybetti, 43 yaralı

Çarpmanın etkisiyle otobüs ile TIR şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

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Denizlide katliam gibi kaza 6 kişi hayatını kaybetti, 43 yaralı

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 43 YARALI

Yapılan ilk incelemelerde otobüste 6 kişinin öldüğü ve tır şoförü ile birlikte 43 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizlide katliam gibi kaza 6 kişi hayatını kaybetti, 43 yaralı

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#Kaza#Denizli#Trafik Kazası

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