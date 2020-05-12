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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

Denizli'de karantina süresi dolan 171 kişi evlerine uğurlandı

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Denizli'de karantina süresi dolan 171 kişi evlerine uğurlandı
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SUUDİ Arabistan'dan getirilerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında Denizli'de yurda yerleştirilen 171 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine otobüsler ile memleketlerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında, Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi, Pamukkale Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi. Bu sabah 14 günlük karantina sürelerini tamamlanan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafe kuralına uygun olarak otobüslere bindirildi. Vatandaşlar, alkışlar eşliğinde memleketlerine gitmek üzere yola çıktı.

İl Afet ve Acil Durum İl Müdürü Ali Etiz, kentlerinde, bugüne kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen yaklaşık 700 vatandaşın, karantina sürelerini geçirip, evlerine gittiğini söyledi.

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