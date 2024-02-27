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Denizli'de vahşet! Tartıştığı eşini bıçaklayıp öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Cinayet#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 15:38

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu Muhammet Esmail Habibi (42), tartıştığı eşi Nasim Gol Karımı'yi (30) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi 1974 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan Muhammet Esmail Habibi ile eşi Nasim Gol Karımı arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Esmail Habibi, eşini boğazından bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizlide vahşet Tartıştığı eşini bıçaklayıp öldürdü

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karımı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Habibi'yi suç aleti bıçakla birlikte evde gözaltına aldı.

Denizlide vahşet Tartıştığı eşini bıçaklayıp öldürdü

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Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Karımı'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Denizlide vahşet Tartıştığı eşini bıçaklayıp öldürdü

 

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#Denizli#Cinayet#Kadın Cinayeti

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