Denizli'de helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! Rus pilot yaşadıklarını anlattı

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21 Eylül 2022 tarihinde Marmaris’teki orman yangınına müdahale etmek için Kastamonu’ndan havalanan helikopter, yakıt ikmali yapmak için Denizli’nin Çardak ilçesine iniş yaptığı esnada yaşanan bir kaza nedeniyle Gemiş Mahallesi kırsalına düştü. Yan yatarak sürüklenen helikopterin metal yığınına döndüğü kazada Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olay yerinde hayatını kaybederken; Rusya vatandaşı kaptan 1’inci pilot Ilia Ivaschenko, 2’inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise yaralandı.

Yaşanan kazada bacakları ve kaburgası kırılan, akciğerinde sönme yaşanan Rus pilot Ilia Ivaschenko, geçirdiği 10 ameliyatın ardından koltuk değnekleriyle de olsa yürümeye başladı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan kök hücre tedavisi sayesinde ayakları kesilmekten kurtarılan Ivaschenko, tedavi sürecinde kansere yakalandığını öğrendi. Devam eden sürecin yanında kanser tedavisine de başlanılan Ivaschenko, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından kaza günü yaşananlar ilk kez anlattı. Yakıt almak için Çardak’a yöneldiklerinde bin 300 metre gibi fazla bir yükseklikte olduklarını ve motorların peş peşe devre dışı kaldığını hatırlatan 61 yaşındaki 35 yıllık pilot Ivaschenko, gördüğü köye ve yoldan geçen araçların üzerine düşmemek için büyük çaba harcayarak olası bir faciayı önlemeye çalıştığını iddia etti.

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“PİLOTUN KORKTUĞU GÖRÜNCE KONTROLÜ ELİME ALDIM”

Deneyimli bir savaş pilotu olan Ilia Ivaschenko, kaza anında kontrolün kendisinde olmadığı söyledi. Yere çakıldıklarında ve sonrasında neler yaşandığını hatırlamadığını belirten Ivaschenk, “Taşköprü'den Marmaris’teki yangın için hareket ettik ve arası çok uzun olduğu için yakıt almak istedik. Bunun için de Çardak bölgesinde iniş yapmayı planladık. Sanırım bizim pilotumuz yanlış bir planlama yaparak, bazı şeyleri gözden kaçırmış. Sise yakalandık ve sisten kurtulmak için geri döndüğümüzde 10 dakika yakıtı boşa harcamış olduk. Biz Çardak bölgesine geldiğimizde bin 300 metre yükseklikte uçuyorduk. Helikopterde ‘yakıt bitti’ göstergesi yanmaya başladı ama biz çok yüksekteydik. Bunu görür görmez dağı aşıp, ilk gördüğümüz dün bir alana inmek istedik. Navigasyonda Çardak Havaalanı’na inmemiz için 12 dakika gösteriyordu. Yakıt uyarısı yapıldıktan sonra 15 dakika daha uçma hakkımız oluyor. Biz daha inişe geçer geçmez ilk motorumuz tamamen kapandı. Helikopter inmeye başlarken, ben sağ tarafta oturuyordum ve sol tarafta bulunan pilotu gördüğümde kendisini çok korku sarmıştı ve bu nedenle bir şey yapamıyordu. Bu yüzden hemen kontrolü tamamen ben aldım. Tek motorla inmeyi neredeyse başarıyordum. Birinci motor kapandıktan birkaç saniye sonra ikinci motor da kapandı” diye konuştu.

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“KÖYÜ VE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN GÖLE İNMEYİ PLANLADIM”

Kontrolsüz iniş esnasında bölgedeki köyü ve yoldan geçen araçları fark ettiğini, bu yüzden olası bir facianın önüne geçebilmek için diğer taraftaki Acıgöl’e iniş yapmayı planladığını kaydeden Ivaschenko, sodyum toplama havuzlarından yükselen buharın kazaya neden olduğunu savundu. Görüşün kaybolmasıyla birlikte kuyruğu bir yere çarpan helikopterin kontrolden çıktığını beyan eden Ivaschenko, yaşananları şöyle anlattı:

“Köyde yaşayan halka ve yoldan geçen araçlara zarar vermemek için yan şekilde ilerleyerek göle inmek istedim. O anda tek düşündüğüm ve odaklandığım helikopteri sağ salim indirmekti. Göle inebilseydim, hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Helikopter yere yaklaştıkça, gölden yükselen buhar nedeniyle hiçbir şey göremedim. Önüm hiç görünmüyordu ama düz inmeye çalışıyordum. Gölün yanında bariyer varmış ve ben bariyeri buhardan göremedim. İnerken kuyruğu bariyere çarptı ve helikopter dönmeye başladı. Bariyer olmasaydı gayet başarılı şekilde iniş yapıyordum. Burnu yere vurduktan sonra dönmeye başladık. Ben emniyet kemeri ile birlikte dışarıya uçmuşum. Sonrasında neler yaşandığını hatırlamıyorum.”

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“KEMER TAKANLARIN HEPSİ KURTULDU”

Hızlı iniş esnasında helikopterin içerisinde büyük bir panik yaşandığını ifade eden Ivaschenko, “Gözümü açar açmaz ilk sorduğum, arkadaşlarımın durumu oldu. Bana herkesin yaşadığını söylediler. Gerçeği daha sonra öğrendim. Ben bu konuda, vicdanen çok acı çekiyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Biz buraya yangın söndürme çalışmalarına yardım için gelmiştik. Kim kemer taktı ise kurtuldu ama kemer takmayan 2 kişi hayatını kaybetti. Vefat eden bir arkadaşım korkudan kemerini açtı, oturmasını ve kemerini takmasını söyledik ama bizi dinlemedi. Diğer arkadaş da arka tarafta eli ile bir yerlere tutundu. Keşke kemer taksalardı ve belki şimdi başka bir tablo ile karşı karşıya kalmıştık” şeklinde konuştu.

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Birkaç gün önce tamamlanan kaza kırım raporlarının da yaşananları ortaya koyduğunu bildiren Ivaschenko, zorlu süreçte kendisinin yanında olan Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ailesi ve evde bakım hizmetleri için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti.

Ilia Ivaschenko’nun kazanın ardından kendisine mail üzerinden ulaşarak destek istediğini belirten Rus pilotun avukatı ve tercümanı olan Hurşida Şengönül ise, “Kendisiyle karşılaştığımızda bayağı kötü durumdaydı. Ben ve Denizli orman Bölge Müdürlüğü çalışanları gece gündüz demeden yanında olarak, İlia’ya yardımcı olmaya çalıştık. PAÜ Hastanesi doktorlarımız kendisiyle çok yakinen ilgilendiler ve tedavisinde önemli bir mesafe kat edildi. Bugüne kadar 1 kolon kanseri olmak üzere 10 ameliyat geçirdi. Rutin tedavisinin yanında yakında kemoterapiye de başlanacak. Kendisi gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu. Denizli’ye olan borcunu ödemek istiyor ama şu anda sağlık durumu buna müsaade etmiyor” ifadelerini kullandı.