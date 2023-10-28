×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Denizli'de feci kaza: Otomobil, TIR'ın dorsesine çarptı... 1 can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Trafik Kazası#Denizli
Denizlide feci kaza: Otomobil, TIRın dorsesine çarptı... 1 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 08:26

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü genç kurye, TIR'ın dorsesine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, akşam saat 11.20 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam Bulvarı’ndan Denizli merkez istikametine ilerleyen ve kuryeci olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Yesevi idaresindeki 20 ADC 75 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yöndeki M.P. yönetimindeki CE 4508 XP yabancı plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her otomobil, kağıt gibi ezilirken, TIR ise yol kenarına savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Yesevi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta cansız bedeni sıkışan Yesevi için itfaiye ekibi devreye girdi. İtfaiyece cenazesi araçta çıkartılan Yesevi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Tırın sürücü M.P. ifade işlemleri için karakola götürülürken, hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Trafik Kazası#Denizli

BAKMADAN GEÇME!