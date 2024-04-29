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Denizli'de elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı! Ev sahibinden acı haber

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#Denizli #Pamukkale#Yangın
Denizlide elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı Ev sahibinden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 17:07

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Dumandan zehirlenen ev sahibi Hüseyin Çulhaoğlu (74), hayatını kaybetti.

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Yunusemre Mahallesi 6025 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında Hüseyin Çulhaoğlu'na ait dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Yangın büyümeden söndürülürken, yalnız yaşadığı öğrenilen Çulhaoğlu yatağında ölü bulundu. Cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İncelemede, Çulhaoğlu'nun rutubeti gidermek için çalıştırdığı elektrikli ısıtıcının önündeki yastığın tutuşması ile yangının çıktığı belirlendi. Çulhaoğlu'nun da dumandan zehirlenerek öldüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

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#Denizli #Pamukkale#Yangın

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