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Denizli'de doktor Murat Çelik hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Doktor#Kalp Krizi
Denizlide doktor Murat Çelik hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 17:28

Denizli'de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Murat Çelik (59), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

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Zeytinköy Mahallesi 4058 Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında yalnız yaşayan Dr. Murat Çelik'ten haber alamayan yakınları, evine gitti. Çelik'in evde hareketsiz yattığını gören yakınları acil sağlık ve polis ekibini çağırdı. Eve gelen acil sağlık ekibi, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, evde detaylı inceleme yaptıktan sonra Çelik'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizlide doktor Murat Çelik hayatını kaybetti

Çelik'in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

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#Denizli#Doktor#Kalp Krizi

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