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Denizli'de çocuğunun ölümüne neden olan kardeşi için yanlış ifade verdi! JASAT gerçeği ortaya çıkardı

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#Denizli#Polis#Kaza
Denizlide çocuğunun ölümüne neden olan kardeşi için yanlış ifade verdi JASAT gerçeği ortaya çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 10:40

Denizli’de yaşanan olayda ailenin merdivenden düştü diyerek hastaneye götürdüğü 4 yaşındaki Halid’in, dayısı Hasan Ş.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. JASAT’ın yakaladığı Hasan Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 yaşındaki Halid Hilal, ailesi tarafından merdivenden düştü yalanıyla ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Minik Halid, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cansız bedende yapılan otopsinin ardından Halid’in kafatasında ve vücudun çeşitli yerlerinde çıkan kırıklar olayın merdivenden düşme olmadığını gösterdi. Bunun üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

 

MERDİVENDEN DÜŞTÜ YALANINI JASAT BOZDU

JASAT ekipleri, anne Fatma Hilal’in ifadesinde çelişkili söylemleri sonucu soruşturmayı genişletti. Dedektif gibi iz süren JASAT, ailenin merdivenden düştü ısrarının yalan olduğunu tespit ederek çocuğun dayısı Hasan Ş. (45) tarafından kullanılan 20 MA 0315 plakalı minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

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Dayıyı bulunduğu yerde gözaltına alan jandarma ekipleri, suçunu itiraf ettirdi. Dayı verdiği ilk ifadesinde yeğenine kazara çarptığını belirterek korktuklarını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dayı Hasan Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle JASAT bir olayı daha aydınlattı.

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#Denizli#Polis#Kaza

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