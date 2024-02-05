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Denizli'de cinsel ilişki vaadiyle tuzak

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#Denizli#Polis#Darp
Denizlide cinsel ilişki vaadiyle tuzak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 16:18

Denizli'de internet siteleri üzerinden tanıştıkları 4 kişiyi, farklı tarihlerde cinsel ilişki vaadiyle kiraladıkları apart dairelere çağırıp, biber gazı sıkarak cep telefonları ile toplam 90 bin lirayı gasbeden M.A. (24) ile Z.A. (17) şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, ocak ayında 4 kişinin gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin M.A. (24) ile Z.A. (17) olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün Merkezefendi ilçesinde 2 şüpheliyi yakaladı. 2 erkek şüphelinin, internet siteleri üzerinden tanıştıkları 4 erkeği cinsel ilişki vaadiyle kiraladıkları apart dairelere çağırıp, biber gazı ile etkisiz hale getirerek, cep telefonları ile toplam 90 bin lirayı gasbedip, kaçtıkları belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizlide cinsel ilişki vaadiyle tuzak

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#Denizli#Polis#Darp

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