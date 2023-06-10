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Denizli'de çarşaf giyip sokakta gezen erkek avukata gözaltı

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#Denizli#Avukat#Gözaltı
Denizlide çarşaf giyip sokakta gezen erkek avukata gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 14:50

Denizli'de sütyen takıp, kara çarşaf giyerek, yüzünü de siyah peçeyle kapatıp kadın kılığına giren avukat M.P. (32), sokakta dolaşırken polis tarafından gözaltına alındı. Polislere elindeki şemsiyeyi savurarak kaçmaya çalışan avukatın yanında taşıdığı kadın çantasında ise kasatura, çekiç ve bağ kesme makası bulundu. M.P.'nin ifadesinde, 'değişiklik olsun' diye kadın kılığına girdiğini söylediği öğrenildi.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Denizi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün motosikletli Yunus timleri, sokakta yürüyen durumundan şüphelendikleri kara çarşaflı kişiyi durdurmak istedi.

Ancak şüpheli kişi, polislere direnip elindeki şemsiyeyi savurarak kaçmaya başladı. Polis, peşine düştüğü şüpheliyi yakaladı.

ÇANTASINDA KASATURA, ÇEKİÇ VE BAĞ KESME MAKASI BULUNDU

Şüphelinin Denizli Barosu'na kayıtlı erkek avukat M.P., olduğu belirlendi. Sütyen taktığı, kara çarşaf giydiği ve yüzünü de siyah peçe ile kapadığı belirlenen M.P.'nin yanında taşıdığı kadın çantasında da kasatura, çekiç ve bağ kesme makası bulundu.

Gözaltına alınan avukat M.P.'nin ifadesinde, 'değişiklik olsun' diye kadın kılığına girdiğini söylediği öğrenildi. Görevli memura mukavemet suçundan ifadesi alınan M.P. daha sonra serbest bırakıldı. 

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#Denizli#Avukat#Gözaltı

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