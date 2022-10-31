Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Denizli'de asitli saldırı: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Asit#Saldırı#Denizli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 21:48

Denizli’de Büyükşehir Belediyesi’nin Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü’ne gelen Dilek Y., üniversiteden arkadaşı olan ve memur olarak çalışan Özlem Çiftçi’ye asitli saldırıda bulundu. Saldırı sırasında Çiftçi ile yakınında bulunan Aslı Yılmaz’da yaralandı. Olay yerinden kaçan Dilek Y. ise polis tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesindeki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü binasında yaşandı. Şube Müdürlüğüne gelen Dilek Y. isimli kadın, memur olarak çalışan Özlem Çiftçi’ye yanında getirdiği asidi attı. Bu sırada sıçrayan asitten yakında bulunan Aslı Yılmaz’da yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine diğer çalışanlar yardıma koştu. Asitli saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y. ise olay yerinden kaçtı.

Denizlide asitli saldırı: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi yüzünden yaralanan Özlem Çiftçi ile elinden yaralanan Aslı Yılmaz’ı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. İki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Dilek Y. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri de asitli saldırının yapıldığı alanda inceleme yaptı.

Haberin Devamı

Saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y.’nin Özlem Çiftçi ile üniversiteden arkadaş olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Saldırının da kıskançlıktan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asit#Saldırı#Denizli

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat