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Haber Giriş: 07.04.2021 - 04:00 | Son Güncelleme:

Denizli Posta Kodu kaçtır? Denizli ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Denizli Posta Kodu kaçtır? Denizli ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları her yerde karşımıza çıkan 5 haneli dijital numaralardır. Bu numaralar sayesinde adrese teslim belgeler ve kargo hizmetleri düzene girmektedir. Posta kodları her il ve ilçeye göre değişmektedir. Bu sayede kargolar gidecekleri bölgeye göre kolaylıkla sınıflandırılabilmektedirler. Denizli ilinin posta kodu nedir? Denizli ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte bütün merak edilenler.

Posta kodlarında kullanılan ilk 2 hane il kodu, sondaki 3 hane ise ilçe kodu olarak karşımıza çıkar. Kargo dağıtımı ilk başta il koduna göre kargonun o ile gönderimiyle başlayan bir süreçtir. Daha sonra varış ilinde sondaki 3 haneye bakılarak ilçe ve mahalle belirlenerek dağıtım işlemi tamamlanır.

 Denizli İlinin Posta Kodu Nedir?

 Denizli ilinin posta kodu 20000’dır. Bu posta kodu Denizli iline gelen kargoların bölgeye göre ayrıştırılmasında bakılan ilk koddur. 20 kodunun yanına gelen 3 haneye göre Denizli ilindeki ilçelere ve mahallelere göre kargolar teslim adreslerine doğru yola çıkarlar.

 Denizli İlçelerinin Posta Kodları Nelerdir?

 Denizli ilinde toplam 19 tane ilçe bulunmaktadır ve bu ilçelerin her birinin posta kodu diğerinden farklıdır. Bu sayede kargo hizmetlerinde oluşabilecek herhangi bir karışıklığın ve aksamanın önüne geçilmektedir.

 Acıpayam 20800

 Babadağ 20480

 Baklan 20770

 Bekilli 20930

 Beyağaç 20590

 Bozkurt 20370

 Buldan 20400

 Çal 20710

 Çameli 20980

 Çardak 20360

 Çivril 20690

 Güney 20460

 Honaz 20330

 Kale 20570

 Merkezefendi 20040

 Pamukkale 20180

 Sarayköy 20315

 Serinhisar 20430

 Tavas 20535

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