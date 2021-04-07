Denizli Posta Kodu kaçtır? Denizli ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları her yerde karşımıza çıkan 5 haneli dijital numaralardır. Bu numaralar sayesinde adrese teslim belgeler ve kargo hizmetleri düzene girmektedir. Posta kodları her il ve ilçeye göre değişmektedir. Bu sayede kargolar gidecekleri bölgeye göre kolaylıkla sınıflandırılabilmektedirler. Denizli ilinin posta kodu nedir? Denizli ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte bütün merak edilenler.
Posta kodlarında kullanılan ilk 2 hane il kodu, sondaki 3 hane ise ilçe kodu olarak karşımıza çıkar. Kargo dağıtımı ilk başta il koduna göre kargonun o ile gönderimiyle başlayan bir süreçtir. Daha sonra varış ilinde sondaki 3 haneye bakılarak ilçe ve mahalle belirlenerek dağıtım işlemi tamamlanır.
Denizli İlinin Posta Kodu Nedir?
Denizli ilinin posta kodu 20000’dır. Bu posta kodu Denizli iline gelen kargoların bölgeye göre ayrıştırılmasında bakılan ilk koddur. 20 kodunun yanına gelen 3 haneye göre Denizli ilindeki ilçelere ve mahallelere göre kargolar teslim adreslerine doğru yola çıkarlar.
Denizli İlçelerinin Posta Kodları Nelerdir?
Denizli ilinde toplam 19 tane ilçe bulunmaktadır ve bu ilçelerin her birinin posta kodu diğerinden farklıdır. Bu sayede kargo hizmetlerinde oluşabilecek herhangi bir karışıklığın ve aksamanın önüne geçilmektedir.
Acıpayam 20800
Babadağ 20480
Baklan 20770
Bekilli 20930
Beyağaç 20590
Bozkurt 20370
Buldan 20400
Çal 20710
Çameli 20980
Çardak 20360
Çivril 20690
Güney 20460
Honaz 20330
Kale 20570
Merkezefendi 20040
Pamukkale 20180
Sarayköy 20315
Serinhisar 20430
Tavas 20535
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