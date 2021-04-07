Denizli Posta Kodu kaçtır? Denizli ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodlarında kullanılan ilk 2 hane il kodu, sondaki 3 hane ise ilçe kodu olarak karşımıza çıkar. Kargo dağıtımı ilk başta il koduna göre kargonun o ile gönderimiyle başlayan bir süreçtir. Daha sonra varış ilinde sondaki 3 haneye bakılarak ilçe ve mahalle belirlenerek dağıtım işlemi tamamlanır.

Denizli İlinin Posta Kodu Nedir?

Denizli ilinin posta kodu 20000’dır. Bu posta kodu Denizli iline gelen kargoların bölgeye göre ayrıştırılmasında bakılan ilk koddur. 20 kodunun yanına gelen 3 haneye göre Denizli ilindeki ilçelere ve mahallelere göre kargolar teslim adreslerine doğru yola çıkarlar.

Denizli İlçelerinin Posta Kodları Nelerdir?

Denizli ilinde toplam 19 tane ilçe bulunmaktadır ve bu ilçelerin her birinin posta kodu diğerinden farklıdır. Bu sayede kargo hizmetlerinde oluşabilecek herhangi bir karışıklığın ve aksamanın önüne geçilmektedir.

Acıpayam 20800

Babadağ 20480

Baklan 20770

Bekilli 20930

Beyağaç 20590

Bozkurt 20370

Buldan 20400

Çal 20710

Çameli 20980

Çardak 20360

Çivril 20690

Güney 20460

Honaz 20330

Kale 20570

Merkezefendi 20040

Pamukkale 20180

Sarayköy 20315

Serinhisar 20430

Tavas 20535

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