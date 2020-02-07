Denizli kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

Denizli kent merkezinde önceki gün şiddetli lodos etkili olmuştu. Lodos akşam saatleri itibariyle yerini yağmura bıraktı. Gece saatlerinde ise kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentin simgesi olan ve Çınar Meydan'da bulunan Horoz Heykeli önünde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Sıcak iklimlerle anılan palmiye ağaçları da kar altında güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, kar yağışı ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi ekipleri yollarda kar temizleme çalışmaları yaptı. Bazı esnaf da iş yerlerinin önündeki brandalarda biriken karı kendi imkanları ile temizledi.