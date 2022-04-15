Denizin keskin gözleri mayınları buldu

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UKRAYNA’nın Rusya savaş gemilerine karşı Odessa Limanı açıklarına döşediği mayınların çıpalarından kurtularak Türkiye’nin Batı Karadeniz sahilerine gelmeye başlamasıyla birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ‘serseri mayınları’ tespit etmede ANKA-B tipi insansız hava araçlarını daha etkin şekilde devreye sokmak için önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaz Körfezi’nde gerçekleştirilen ‘serseri mayın tespit’ denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA’lar üzerinde ASELSAN’ın SARPER ve METEKSAN’ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi’nde gerçekleştirdiği ‘serseri mayın tespit’ denemelerini başarıyla tamamladı” denildi. Türkiye’nin ilk milli mayın avlama sonarı için de geri sayım başladı. Nusrat-1915 Mayın Avlama Sonarı tehlikeli bir obje varsa yaklaşık 1 kilometreden sınıflandırma yeteneğine sahip.