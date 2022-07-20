Denize Uçtu... İşinsanı öldü oğlu kurtuldu

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Denize düşen cipten sürücü Mecit Güçlü Kurşunoğlu, kendi imkânlarıyla çıkarken, baba İbrahim Kurşunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Dalgıçlar tarafından araçtan çıkarılan İbrahim Kurşunoğlu’nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cip ise pazartesi sabahı vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin cipte inceleme yaptığı belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mecit Güçlü Kurşunoğlu poliste verdiği ifadesinde vitesleri karıştırdığını ileri sürdü. Geri yerine ileri vitese taktığını söyleyen Mecit Güçlü Kurşunoğlu’nun sonrasını hatırlamadığını belirttiği kaydedildi. Kurşunoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Olayı gören Muhammet Alican, “Denizi seyrediyorlardı. Aniden hızlı bir şekilde denize uçtu. İçinde baba oğul vardı. Baba felçliydi. Koşarak gittik, sahil güvenliği çağırdık. Babayı sahil güvenlik çıkardı. Zaten 15 dakikadan fazla denizde kalmıştı. Çocuk kendisi çıktı hemen” dedi.

BABA FELÇLİYDİ

Tuzla deri sanayide fabrika sahibi olan baba İbrahim Kurşunoğlu’nun 3 ay önce beynine pıhtı atması sonucu sağ tarafının felç kaldığı öğrenildi.