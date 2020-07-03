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DHA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 00:04,Son Güncelleme:

Denize girdi, bir daha görülmedi... Ekipler kayıp dalgıcı arıyor

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Denize girdi, bir daha görülmedi... Ekipler kayıp dalgıcı arıyor
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Sinop'ta, girdiği denizde kaybolan dalgıç Yalçın Çetin (53) için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Yalıköy'deki sahilden saat 19.00 sıralarında bir arkadaşı ile denize girerek zıpkınla balık avlayan Yalçın Çetin, bir süre sonra gözden kayboldu. Kıyıya çıkan arkadaşı aradığı Çetin’i bulamadı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri kıyıda ve denizde arama- kurtarma çalışması başlattı.

Denize girdi, bir daha görülmedi... Ekipler kayıp dalgıcı arıyor

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