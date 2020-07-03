Denize girdi, bir daha görülmedi... Ekipler kayıp dalgıcı arıyor

Merkeze bağlı Yalıköy'deki sahilden saat 19.00 sıralarında bir arkadaşı ile denize girerek zıpkınla balık avlayan Yalçın Çetin, bir süre sonra gözden kayboldu. Kıyıya çıkan arkadaşı aradığı Çetin’i bulamadı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri kıyıda ve denizde arama- kurtarma çalışması başlattı.