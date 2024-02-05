Denize düşerek hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlandı

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Dün sabah saatlerinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan Oğuz Kök, kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için İstanbul Boğazı güney girişinde, Cook Adaları bandıralı 176 metrelik New Sıham isimli gemiye çıktı. Bu sırada çarmıhtan (merdiven) denize düşen Kök hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. İTÜ Denizcilik Güverte Bölümünden mezun olan Kaptan Oğuz Kök 2006 yılının Şubat ayında İstanbul Boğazı Kuzey-Güney geçişi yaparken dümen arızası yapan, 160 bin ton koresen yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe Sarayı önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptandı.

Şehit kaptan için bugün ilk olarak Üsküdar'da bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde bir veda töreni düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Kaptan Oğuz Kök'ün cenazesi Kadıköy'de bulunan Sahrayı Cedid Cami'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla şehit kaptan son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin acılı ailesi, gözyaşları eşliğinde taziyeleri kabul etti. Şehit Kaptan Oğuz Kök'ün cenazesi düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Karacaahmet mezarlığına götürüldü.