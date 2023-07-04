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Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğa ambulans helikopterle sevk

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#Aydın#Ambulans#Boğulma
Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğa ambulans helikopterle sevk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 09:22

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki A.T., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan A.T., ambulans helikopterle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kuşadası'nda, A.T., dün serinlemek için denize girdi. İyi derecede yüzme bilmeyen A.T., bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınan A.T.'nin yardımına çevredekiler yetişti. A.T., sudan çıkartılarak, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen A.T., tedaviye alındı. Durumu ağır olan A.T., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan A.T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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#Aydın#Ambulans#Boğulma

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