Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğa ambulans helikopterle sevk

Kuşadası'nda, A.T., dün serinlemek için denize girdi. İyi derecede yüzme bilmeyen A.T., bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınan A.T.'nin yardımına çevredekiler yetişti. A.T., sudan çıkartılarak, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen A.T., tedaviye alındı. Durumu ağır olan A.T., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan A.T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.