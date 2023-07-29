Denizde 4 gün

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İki arkadaş hafta sonu Mersin’in Gülnar ilçesinin sahil mahallesi Büyükeceli’den ‘Ata 33’ adlı 3.7 metrelik küçük balıkçı teknesiyle denize açıldı. Yakınları, iki arkadaştan haber alamayınca yetkililerden yardım istedi. Mersin sahil güvenlik ekipleri de denizde arama çalışmalarına başladı ancak 4 gün boyunca sonuç alınamadı.

İHA DEVREYE GİRDİ

Önceki akşam, Girne açıklarında denizde yüzen bir nesne görüldü. İhbarla bölgeye giden KKTC Sahil Güvenlik ekipleri, kayboldukları Mersin açıklarından 80 kilometre uzakta, alabora olmuş tekneye tutunan Şaban Ekici’yi (42) yarı baygın kurtardı ve başkent Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına aldı. Şaban Ekici’nin ilk ifadesinden 2 kişi olduklarını öğrenen yetkililer, 2 sahil güvenlik gemisi, bir helikopter ve bir İHA’nın da katılımıyla Uğurcan Çelik’i (25) Girne açıklarında arama çalışmalarına başladı. Ekipler akşam saatlerinde Esentepe açıklarında Uğurcan Çelik’in cansız bedenine ulaştı. Ağabeyinin kurtarıldığı haberini alan Murat Ekici, “16 yaşında kızı var. Çevremdekiler ümidi kesmişti, Lefkoşa’da arkadaşlarımız hastanede biraz konuşma fırsatı buldu.

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ARKADAŞINI SORDU

Tekneleri, açıldıkları akşam su almaya başlamış, sürekli boşaltmaya çalışmışlar ama başarılı olamamışlar. İlk sorusu kaybolan arkadaşı Uğurcan Çelik olmuş. Bir gün öncesine kadar kayığa tutunmuş halde arkadaşının sesini duyuyormuş. Ağabeyim, Akkuyu nükleer santral inşaatında montaj ve teknik ekip ustasıydı, Finlandiya’dan da yeni iş teklifi aldı ve gitmeye hazırlanıyordu” dedi.