Denizaltında görevli mürettebat 'TCG Dolunay' denizaltısında bayramlaştılar

Haberin Devamı

Denizaltı Komutanı Binbaşı Hasan Satık, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda TCG Dolunay'da görevli gemideki 45 mürettebat ile tek tek bayramlaştı. Mürettebat bayrama ailelerinden uzakta görevleri başında girdi.

Ay sınıfı bir denizaltı olan TCG Dolunay, İzmit'teki Gölcük Tersanesi'nde inşa edildi. Aynı zamanda Gölcük Tersanesi'nde üretilen 3'üncü denizaltı olma özelliğine sahip TCG Dolunay, 1989 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'ne katıldı. Satıhta 11 kts, dalıştan 22 kts hızına ulaşabilen TCG Dolunay Denizaltısı, 56 metre boyunda ve 1200 ton deplasmana sahip. Savaş yönetim ve silah sistemleri yerli ve milli olarak modernize edilen denizaltı, Müren Atış Kontrol Sistemi ile AKYA Ağır Sınıf Torpido atma imkan kabiliyetine sahip. (DHA)

Haberin Devamı