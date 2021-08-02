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Haber Giriş: 02.08.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından da tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları kaç? İşte Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

 

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY1470,6941737.176
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)SAY95419,6732481.164
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY15406,4538793.452
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce)SAY70392,33708107.373
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)SAY70364,26248139.630
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)SAY80341,68803171.574
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY11339,75196174.635
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)SAY40319,19978211.668
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)SAY40306,45071238.957
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY66304,95698242.485
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY52288,08691285.988
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)SAY75288,06007286.061
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Bilimleri ve Teknolojisi MühendisliğiSAY30287,91370286.475
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY35286,29580291.022
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY15285,48164293.389
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY19284,60018295.913
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (Ücretli) (Ücretli)SAY10284,53940296.084
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)SAY15283,48276299.176
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY10
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (KKTC Uyruklu)SAY2
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY15

 

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