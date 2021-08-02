Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından da tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları kaç? İşte Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|1
|470,69417
|37.176
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|95
|419,67324
|81.164
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|15
|406,45387
|93.452
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce)
|SAY
|70
|392,33708
|107.373
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|70
|364,26248
|139.630
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|80
|341,68803
|171.574
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|11
|339,75196
|174.635
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|40
|319,19978
|211.668
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|40
|306,45071
|238.957
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|66
|304,95698
|242.485
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|52
|288,08691
|285.988
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|75
|288,06007
|286.061
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği
|SAY
|30
|287,91370
|286.475
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|35
|286,29580
|291.022
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|15
|285,48164
|293.389
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|19
|284,60018
|295.913
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|10
|284,53940
|296.084
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|15
|283,48276
|299.176
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|10
|—
|—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2
|—
|—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|15
|—
|—