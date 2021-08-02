Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 1 470,69417 37.176 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 95 419,67324 81.164 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 15 406,45387 93.452 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) SAY 70 392,33708 107.373 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 70 364,26248 139.630 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 80 341,68803 171.574 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 11 339,75196 174.635 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 40 319,19978 211.668 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 40 306,45071 238.957 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 66 304,95698 242.485 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 52 288,08691 285.988 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 75 288,06007 286.061 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği SAY 30 287,91370 286.475 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 35 286,29580 291.022 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 15 285,48164 293.389 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 19 284,60018 295.913 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (Ücretli) (Ücretli) SAY 10 284,53940 296.084 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 15 283,48276 299.176 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 10 — — KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (KKTC Uyruklu) SAY 2 — — GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 15 — —

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