Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in cezası istinafta onandı

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Olay, 17 Haziran 2021'de, Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Gencer, adrese sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Gencer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Onur Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir Adliyesi'nde görülen dava, çıkan olaylar nedeniyle Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesindeki salona alındı. Geçen yıl aralık ayında görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Gencer'e indirimsiz olarak 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirdi. Gencer, 'mala zarar verme' suçundan 4 yıl, 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 2 yıl ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunu'na muhalefet' suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Taraflar, kararı istinafa taşıdı.

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YARGITAY'A TAŞINACAK

Tarafların itirazları üzerine dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, usuldeki eksiklikler sebebiyle dosyayı geri gönderdi. Eksiklerin tamamlanmasının ardından dosya tekrar istinafa gitti. Dosyayı görüşen Ceza Dairesi, sanık Gencer'e verilen mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına kanaat getirdi. Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına karar veren daire, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmetti ve tarafların istinaf başvurularının reddine karar verip yerel mahkemenin kararını Yargıtay yolu açık olmak üzere onadı.