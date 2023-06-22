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Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında rapor bekleniyor

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#İSTANBUL#Ozan Güven#Şiddet
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında rapor bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 11:29

Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, Deniz Bulutsuz'un gördüğü psikolojik şiddet ve yüzünde iz kalıp kalmadığına ilişkin adli tıp kurumundan rapor bekleniyor.

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İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'u temsilen avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Bulutsuz'un avukatı Mustafa Kurtuluş, "Celse arasında bir flash bellek sunmuştuk, dosyaya sunmuş olduğumuz fotoğrafları içermekteydi. Sanık Ozan Güven'in bu fotoğrafların gerçek olmadığına ilişkin beyanları vardı. Gerçek olup olmadığı photoshop olup olmadığı şeklinde rapor alınmasını istiyoruz" dedi. Sanık Ozan Güven'in avukatı Tayfun Reşat Güngör ise fotoğrafların araştırılması talebini reddetti.

Mahkeme Bulutsuz'un uğradığı psikolojik şiddete ve yüzünde sabit iz kalıp kalmadığına ilişkin raporun dönüşünün beklenmesine karar verdi. Mahkeme, dava dosyasında kişilerin yaralanması ile ilgili rapor mevcut olduğu gerekçesiyle fotoğrafların gerçek olup olmadığı yönünden bir rapor alınmasına yer olmadığına da karar vererek duruşmayı erteledi.

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SORUŞTURMA 3 YIL ÖNCE DENİZ BULUTSUZ'UN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı Temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Hakaret', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ozan Güven'in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında 'Basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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#İSTANBUL#Ozan Güven#Şiddet

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