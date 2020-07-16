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Haber Giriş: 16.07.2020 - 07:12,Son Güncelleme:

Deniz Bulutsuz darp edildikten sonra çıplak ayakla sokağa kaçmış

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Deniz Bulutsuz darp edildikten sonra çıplak ayakla sokağa kaçmış
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21 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak olan Ozan Güven’in, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etmesi sonrası yaşananlara ait kamera görüntülerine ulaşıldı. Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde Bulutsuz’un gördüğü şiddet sonrası çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkemenin kabul ettiği dosyanın 21 Ocak 2021 tarihinde görülmesine karar verilmişti. Önceki gün ise Ozan Güven'in evinin yakınlarındaki bir iş yerinin kamera kayıtlarına Günaydın ulaştı. Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde, Bulutsuz'un çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.

Deniz Bulutsuz darp edildikten sonra çıplak ayakla sokağa kaçmış

HAKARET ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye de geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN ulaşmıştı. İddianamede, Güven'in Bulutsuz ile olay günü tartıştıkları, Bulutsuz'un eski ilişkisinden konu açılınca Güven'in genç kadına sinkaflı sözlerle hakaret ettiği anlatılmıştı. Yaşanan tartışmada Güven'in genç kadını eliyle ve silahtan sayılan abajurla vurarak darp ettiğinden söz edilmişti.

Deniz Bulutsuz darp edildikten sonra çıplak ayakla sokağa kaçmış


EVDEN ÇIPLAK AYAKLA KAÇTI

GÜVEN'İN evinin yakınlarında bulunan bir araştırma merkezinin güvenlik görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinin iş yerinin ön kısmını ve sokağı gösterdiği, görüntülerin siyah-beyaz olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde Bulutsuz'un darp sonrası 03.38'de çıplak ayakla kamera görüntüsünün açısına girdiği, 3-4 metre yürüdükten sonra Levent Caddesi'ne doğru gittiği belirlendi.

ŞOFÖR DE KAMERA KAYITLARINDA

Bulutsuz'un görüntülerinin devamında 03.40 sularında Güven'in şoförü Hasan D.'nin görüntüye girdiği belirlendi. Güven'in ifadesinde belirttiği benzin istasyonunun kamera görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinde Güven'in şoförüne ait aracın istasyona girdiği ve marketten alışveriş yaptığı görülüyor. Ancak bu sırada Bulutsuz'un içeride olup olmadığı belirlenemedi.

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