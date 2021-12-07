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Deneyap nedir? Deneyap Atölyeleri hangi illerde? Deneyap Festivali sürüyor

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Deneyap nedir Deneyap Atölyeleri hangi illerde Deneyap Festivali sürüyor

Deneyap Atölyeleri bu yılda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu 4 önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye hayata geçirilmişti. Peki, Deneyap nedir? Deneyap Atölyeleri hangi illerde faaliyet gösteriyor?

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İcraat Programı çerçevesinde, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliği tesis edilmiştir. Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye hayata geçirilmiştir.

Deneyap Türkiye’nin temel amacı, ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz gördüğümüz Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmektir. Bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençlerimizin, yeterli imkânlar ve doğru yönlendirme ile çok büyük işler başarabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyor ve tüm Türkiye’de, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek gençlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Onları ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda desteklemek üzere, 81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurmayı hedefliyor .

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin eğitim modeli, iki yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlanmıştır. Deneyaplarda, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençlerimiz Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi toplam 11 başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitimler almaktadırlar. 3 yıllık bu süreçte, hem temel teknoloji yetkinlikleri, hem özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde etmektedirler.

DENEYAP HANGİ İLLERDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Deneyap Türkiye'nin 3.faz çalışması kapsamında ise Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 27 ayrı ilde 36 Deneyap Teknoloji Atölyesinin açılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

 

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