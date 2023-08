Denetime giden inşaat mühendislerine keserli saldırı

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre; Uşak merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devam eden inşaata, çalıştıkları yapı denetim firması adına denetime giden inşaat mühendisleri A.A. ve F.B., beton dökümü sırasında betonun vibratörle sıkıştırılmasını isteyince, bir inşaat ustası ile aralarında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu elindeki keserle mühendislere saldıran inşaat ustası, mühendisleri kol ve boyun bölgelerinden yaraladı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı mühendislerin vücutlarına dikiş atıldı. Saldırıya uğrayan inşaat mühendislerinden A.A. 3 gün, F.B. 5 gün iş göremez raporu alarak, kendilerine saldıran inşaat ustası hakkında suç duyurusunda bulundu.

UŞAK İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN KINAMA

Meslektaşlarına yönelik saldırıyı kınayan Uşak İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri, Atatürk Anıtı önünde toplandı. Burada bir konuşma yapan Oda Başkanı Ümit Alp, “İnsanımızın dünya kadar para verip edindikleri konutlarda güvenli bir şekilde oturmalarını sağlamak isteyen meslektaşlarımızın bu masum ve haklı isteklerinden rahatsız olan müteahhit firma çalışanları 2 meslektaşımıza hiç acımadan kesici aletler ile yaralamışlardır. Meslektaşlarımıza yapılan bu eylemi esefle kınıyoruz. Ne yazık ki bu insanlık dışı saldırı ilk değildir. Yapı denetim firması çalışanları, denetim görevlerini yerine getirirken şantiyelerde aynı riskle her zaman karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nahoş olaylarının engellenmesi için defalarca dile getirdiğimiz gibi her şantiyede tam zamanlı bir şantiye şefi olmalıdır ki bu tür olaylar yaşanmasın. Şantiye şefi görevde olduğu zaman mesleki bilgisini inşaat çalışanlara aktaracağı için her türlü olumsuzluklar engellenebilir. Yapı denetim firması mühendisleri halkın can güvenliği için binaların mühendislik kurallarına göre yapılmasını sağlamak üzere görevlidirler” dedi.