Denetimden dram çıktı

Antalya’nın Kepez ilçesi Şehitler Parkı’nda devriye gezen polis ekipleri, bastonu yardımıyla yürüyen 75 yaşındaki Fatma B.’nin yanına giderek, sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğunu hatırlattı. Bu sırada ağlamaya başlayan Fatma B., kendisine ait evden, birlikte yaşadığı yakınları tarafından kovulduğunu belirterek polis ekiplerinden yardım istedi.



‘KALACAK YERİM YOK’



Fatma B. polis ekiplerine “Beni valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar” dedi. Fatma B. evinden zorla çıkartıldığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Kalacak bir yeri olmadığını anlatan Fatma B., “Eşim, annem, babam ve kardeşlerim öldü. Son çare, Akseki’deki köyümde evim var. Orada kalırım” dedi. Fatma B., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Yakınları tarafından evden atıldığını ileri süren Fatma B., şikâyetçi olmayacağını belirtmesi üzerine polis ekipleri tarafından Teomanpaşa Mahallesi’ndeki yakınlarına teslim edildi. Fatma B.’nin yakınlarının polise, olayın yanlış anlaşılma ve yaşlı kadının alınganlık göstermesinden kaynaklandığını iddia etti.