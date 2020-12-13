MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDenetim sırasında yakalandı! Gözaltına alındı...
GeriGündem Denetim sırasında yakalandı! Gözaltına alındı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Derya EVREN-Mehmet İNAN/DHA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Denetim sırasında yakalandı! Gözaltına alındı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denetim sırasında yakalandı! Gözaltına alındı...
Abone Olgoogle-news

BURSA’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden E.R. (35) ve T.K.’ye (28) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Denetimde sigara paketinden uyuşturucu madde çıkan E.R. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde kurulan kontrol noktasında, 34 CVR 211 plakalı otomobili durduran ekipler, araçtakilerden izin belgelerini istedi. Ancak araç sürücüsü T.K. ile yanındaki E.R. belgelerinin olmadığını belirtti. 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplamda 6 bin 300 TL ceza uygulandı. E.R.’nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, üstünü aradı. Sigara paketinde uyuşturucu madde bulunan E.R., gözaltına alındı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle