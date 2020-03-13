MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDenetim ekibini gören tatlıcı kaçtı! İğrenç görüntüler…
GeriGündem Denetim ekibini gören tatlıcı kaçtı! İğrenç görüntüler…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:27,Son Güncelleme:/

Denetim ekibini gören tatlıcı kaçtı! İğrenç görüntüler…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İzmir'in Buca ilçesinde, zabıta ekipleri, bakkal, market, gıda depoları ve tatlı imalatçılarını denetledi. Bakteri üretmeye elverişli açıkta muhafaza edilen, tarihi geçmiş ve menşeyi belli olmayan ürünlerin bulunduğu iş yerlerine işlem yapan zabıtayı karşısında gören bir tatlıcı ise kaçtı

21
  • Denetime gelen ekibi gören tatlıcı kaçtı
  • Denetime gelen ekibi gören tatlıcı kaçtı
  • Denetime gelen ekibi gören tatlıcı kaçtı
  • Denetime gelen ekibi gören tatlıcı kaçtı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Buca Belediyesi, gıda denetimlerine devam ediyor. İlk olarak bakkal ve marketleri denetleyerek açık, bozuk ve menşeyi belli olmayan ürünleri tespit eden zabıta ekipleri, daha sonra marketlerin ürün tedarik ettiği gıda depolarını kontrol etti. Depoları tek tek gezen ekipler, açıkta muhafaza edilen ürünler başta olmak üzere etiketsiz, ambalajsız, faturasız ürünlere el koydu. İş yeri sahiplerine ceza kesti.

Zabıta ekiplerinin, Ova Pazaryeri yanında bulunan dükkanına geldiğini gören tatlıcı ise iş yerini bırakıp, kaçtı. Zabıta ekipleri, yerlerde ve kirli kaplarda imalat yapan tatlıcı hakkında işlem başlattı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle