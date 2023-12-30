Demre’ye Noel Baba akını... Nüfusunun 7 katı turist geldi

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Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Demre ilçesi, 6 örenyeri ve müzeleriyle yıl boyu yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Patara, Ksanthos, Simena ve Myra örenyerleri, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Andriake ve Likya müzeleri, turistlerin en sık ziyaret ettiği yerler arasında. ‘Noel Baba’ olarak da bilinen Aziz Nikolaos’un, MS 300 yılında Demre ilçesi Patara bölgesinde dünyaya geldiği ve bu bölgede psikoposluk yaptığı, Myra’da yaşamını yitirdiği kabul ediliyor.

Her yıl 6 Aralık’ta dünyanın dört bir yanından Hıristiyanlar hac vazifesi için Demre ilçesine gelerek Aziz Nikolaos’un kilisesini ziyaret edip mezarı başında ayin yapıyor. Demreli olduğu kabul edilen Aziz Nikolaos’un mezarını görmek için 2022 yılında 235 bin 126 turist geldi. 2023 yılının kasım ayına kadarki verilere göre ise bu sayı 232 bin 478 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık nüfusu 30 bin olan Demre’ye nüfusunun 7 katı turist Aziz Nikolaos için geldi. İlçedeki örenyerlerini ise bu yılın kasım ayına kadar toplamda 938 bin 58 turist ziyaret etti. İlçe, nüfusunun 31 katından fazla turist ağırlamış oldu.

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ÇOCUKLAR ÇOK SEVİYOR

Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, turist ilgisinden memnun olduklarını söyledi. İlçe ekonomisinin de turizmle birlikte kalkındığını belirten Cengiz, “Noel Baba’ya özellikle çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Onlara hediye vereceğini düşünüyorlar. Kilisede ayinler düzenleniyor. Dünyanın birçok yerinden gelen Hıristiyanlar, hac vazifesi için kiliseyi ziyaret ediyor. Bizler de kültürel varlığımız olan bu kiliseyi en iyi şekilde korumayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Cengiz, Aziz Nikolaos’un mezarını görmek için gelen turist sayısının geçen yıla göre arttığını da belirterek, “Geçen yıl 235 bin civarıydı. Bu yıl kasım ayına kadar 232 bin oldu. Daha yıl bitmedi, geçen yılki sayının üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz” dedi.

MUCİZELERİN AZİZİ

MS 5’inci yüzyılda başlayıp 11’inci yüzyılda inşası tamamlanan kilise, dünya mirası geçici listesinde yer alıyor. ‘Mucizelerin Azizi’ olarak bilinen Aziz Nikolaos adına Myralılar tarafından yaptırılan ve çeşitli dönemlerde tadilat gören kilise duvarlarında azizin gerçekleştirdiğine inanılan mucizeler resmedilmiş. Kilisenin içinde, balık pulları ve akanthus yapraklarıyla süslü Roma dönemine ait lahdin de Aziz Nikolaos’a ait olduğu düşünülüyor. Ayrıca Antalya Müzesi’nde, Aziz Nikolaos’a ait olduğu düşünülen kemikler de sergileniyor.