Demokrasi treni yolda

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Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul- Konya hattındaki seferlerle 60 bin kişinin taşınacağını, 56 bin kilometre yol kat edileceğini belirterek özetle şu mesajları verdi: “Hain darbe girişimi devlet millet iş birliğiyle ve milli şuurla alt edilmiştir. Bu tarihi olayın kuşaktan kuşağa anlatılıp aktarılması gerekiyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni gibi farkındalık yaratacak etkinliklerle milli iradenin üstünlüğü kavramları gelecek kuşaklara aktarılacak. Kahramanca bir duruşla püskürttüğümüz hain darbe girişiminin unutulmaması, destanın hafızalarımıza kazınması için her 15 Temmuz’da bu geleneği sürdüreceğiz. Milli iradeye, özgürlüğe ve bağımsızlığa karşı açılan bu savaşta, canlarını ortaya koyan 251 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum, 2 bin 740 gazimize şükranlarımı sunuyorum. Geçmişten bugüne hayatları pahasına bu vatanımıza hayat veren tüm aziz şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum.”

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Abdulkadir Uraloğlu

15 TEMMUZ KAHRAMANI OTOBÜS KAPTANI OLDU

Denizli’de, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çardak Havalimanı’nda askeri aracın direksiyonuna geçip anahtarını alarak, 580 komandonun Ankara’ya sevk edilmesini engelleyen Elif Dağdelen (45), şehirlerarası otobüs kaptanı oldu.

Dağdelen, 2 yıldır otobüs kullandığını ve yolcuların kendisini görünce şaşırdığını anlattı. Genellikle İstanbul ve Adana’ya yolcu taşıyan otobüslerin kaptanlığını yapan Dağdelen, şunları söyledi: “O gece en önde yer alan kamyona bir anda binip anahtarını aldım. Beni itip, araçtan çıkarmaya çalıştılar. Hep birlikte direndik. Konvoyun ilerlemesini bu sayede durdurduk. Hainlere fırsat tanımadık. Ben hazır bir askerim. Yine darbe girişimi olsa yine en önde giderim. 2 yıl önce eğitimimi görüp, otobüs kullanabilmek için ehliyetimi aldım. Diğer otobüs şoförleri de bana çok yardımcı oldu. Şimdi otobüsle uzun yol kaptanlığı yapıyorum. Çoğunlukla İstanbul ve Adana’ya gidiyorum. İşimi aşkla yapıyorum.”

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Elif Dağdelen