Demokrasi Şurası’nda konuştu: ‘Başkanlarımız haksız şekilde yargılanıyor’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masa liderleri ve temsilcileriyle Türk Demokrasi Vakfı’nın düzenlediği Demokrasi Şurası’na katıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da bulunduğu şurada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi: “Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, Eren Erdem, Mustafa Balbay’dan tutun Mehmet Haberal’a uzun süre hapiste kaldılar. İstanbul İl Başkanı’mız ve İBB Başkanı’mız haksız bir şekilde yargılanıyor. Siyaseten nasıl devre dışı bırakabiliriz arayışları içindeler. Sadece bu kadar mı, hayır. Bir şehit cenazesinde, devlet protokolü önünde uzun süre linç girişimine maruz kaldım. Ama hiçbir zaman adaleti aramaktan bir milim bile geri adım atmadım. Çünkü yüreğinizde adalet yoksa, topluma vereceğiniz hiçbir şey yoktur. Topluma vereceğiniz ölçünün terazisi adalettir.”

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FIRSAT EŞİTLİĞİ YOK

Demokrasi sadece insan hakları değildir. Demokrasi aynı zamanda eşit fırsatlarla olur. Bu ülkede eşit fırsatlar yok. 21. yüzyılın Türkiye’sinde işsizliği, yoksulluğu derinden yaşayan, elektriği kesilen, internete erişemeyen milyonlarımız var. Açıkça söyleyeyim orta sınıfı yok ettiler. Ya zenginsin ya hiçbir şeyin yok. Oysa birlikte yaşadığımız demokratik ve özgür bir ülke idealini gerçeğe dönüştürmek zorundayız. Böyle bir Türkiye mümkün. Ama bunları gerçekleştirmenin kolay olmadığını da biliyorum. Önümüze sürekli engeller çıkaracaklar. Yasadışı yollara başvuracaklar, mücadele edeceğiz. Yargıyı sopa olarak kullanacaklar, mücadele edeceğiz. TBMM’yi vesayet altına alacaklar, mücadele edeceğiz. Çünkü bu mücadele, bir hak mücadelesidir. 3 Aralık’ta söyledim yine söylüyorum, bu ülke hak ettiği demokrasiye ya kavuşacak, ya kavuşacak.”

KORKU İKLİMİ VAR

Toplantıda konuşma yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da korku ikliminin olduğu yerde demokrasinin olmayacağını söyledi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “Üzülerek ifade etmek isterim ki, adını bile tarif etmekte zorlandığımız bu demokratik modelle Türkiye’nin yol alabilme imkânı olmadığı kanaatindeyim” diye konuştu.





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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 75’inci doğum gününde Demokrasi Vakfı’nın düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantı başlamadan hemen önce Kılıçdaroğlu’na doğum günü pastası sürprizi yapıldı. Grand Cevahir Otel’deki programın başlamasından önce pasta hazırlatılan Kılıçdaroğlu, doğum günü tebriklerini kabul ettikten sonra programa çıktı ve konuştu.